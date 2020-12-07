今晚英超　白禮頓殘陣細守聖人

周二凌晨英超獨腳戲，白禮頓主場迎戰「聖人」修咸頓。白禮頓傷兵一大籮，尤其係中前場，不過勝在後防夠硬淨，近6輪聯賽僅1敗有辦你睇，修咸頓射手丹尼艾格斯就算趕及復出亦唔慌有態，而且經歷上仗反勝為敗後，今仗不敢輕舉妄動，加上近年碰頭例少波入，寧捧2.5球嘅細盤。（Now 621周二凌晨4時直播）

白禮頓中前場真係多災多難，箭頭馬奧比上仗對利物浦操刀12碼宴客之餘，其後更拉傷被迫退下火線，冇咗呢位首席射手已經夠慘，連今季加盟不斷受傷嘅拉爾拉拿，喺下半場入替冇耐再度打柴，冇埋呢位具創造力嘅前利物浦中場，令「海鷗」進攻大打折扣。唯一喜訊係右翼衞蘭普堤今仗刑滿復出，相信可加強防守，查實白禮頓近6場聯賽取得1勝4和1負，其中4場開2球或以上，可見防守硬淨係哋搶分關鍵。

修咸頓艾格斯傷愈未弗

修咸頓今季表現突出，依家位列中游，當中不乏擊敗愛華頓、打和車路士嘅佳作。但自從射手丹尼艾格斯受傷後，「聖人」戰績開始下滑，近3輪聯賽只得1勝1和1負，尤其係上輪領先2球之下，竟被曼聯反勝3比2，都幾打擊士氣，今仗一定先做好防守。據報丹尼艾格斯已經復操，主帥夏辛侯迪亦對佢今仗上陣開晒綠燈，不過久疏戰陣狀態冇乜保證。翻查紀錄，連盃賽在內，雙方近7次交手，有6次開2球或以下，2.5球嘅入球細乃不二之選。法達斯維

2球或以下 85.7%

白禮頓近7次對修咸頓成績