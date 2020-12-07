弗爆史提芬彭利拿　一切聽從「祂」的旨意

要揀新賽季港超聯開局表現最搶眼的球員，相信狀態火熱的冠忠南區前鋒史提芬彭利拿，會是不少人的心水之選。與很多人一樣，臨近尾聲的2020年對這位巴西外援而言，同樣是充滿問號及變數的一年，身為上帝的虔誠信徒，「肥彭」選擇隨遇而安，以一顆平常心，去面對生活向他拋來的一切難題及機遇。 圖/文：林卓臻

新一季港超頭兩輪戰罷，效力冠忠南區的史提芬彭利拿，兩場比賽個人轟入4球，包括首戰對天水圍飛馬一戰大演帽子戲法，他得意地回憶道：「過去踢九巴元朗、理文同標準流浪，我都戴過帽呢！」上季復賽乃至於今季季初，冠忠南區都被人看低一線，但狀態復甦的「肥彭」正用實際表現，證明南區絕非好惹的對手：「足球場上任何事都可以發生，幾年前冇人估到李斯特城可以贏到英超，只要我哋保持強勢，我覺得冠忠南區會有所作為。」

受疫情影響，上季港超聯幾度陷入停擺，不少球員要面臨生計受影響甚至失業的危機，此前曾效力標準流浪的「肥彭」，亦需要暫時回到家鄉為前途另作打算。留在巴西另覓出路，還是再赴香港闖蕩，成為「肥彭」和家人需要作出的抉擇，最終堅持選擇後者，「肥彭」認為是「天意」：「一日朝早，我同老婆喺早餐期間祈禱，希望上帝指引，冇耐囝囝瞓醒同我哋第一句就講：『爹哋，我哋番香港啦！』」究竟是誰向兒子托夢，外人當然不得而知，但「肥彭」所謂的天意還不止於此。

「兩、三小時後，我就收到Calvin（冠忠南區領隊貝可泓）邀請我加盟嘅訊息。」感恩上帝旨意之餘，「肥彭」不忘感謝昔日曾於公民合作的貝可泓伸出援手，讓他有機會再戰港超：「Calvin幫咗我好多，我第一次嚟到香港踢公民嗰陣，佢係球隊教練，上季佢再揾我踢公民，更介紹埋我嚟冠忠南區，仲畀我同屋企人入住佢嘅舊居。」

加盟冠忠南區初期，「肥彭」與球隊一度陷入低迷，上季復賽期間球隊未嘗一勝，進攻效率不佳，遲遲未能攻入處子球的「肥彭」難辭其咎。但當時飽受傷患困擾的他，坦言有苦自己知：「番到香港，我哋正式投入操練，一班教練為咗唔想整傷球員，喺訓練安排上都落咗唔少功夫。再次停擺後，聯賽突然重開，我哋得好少時間準備，點知第一場我就整親，教練話如果我頂得順，就會畀我上陣，結果復賽期間，我忍住痛踢晒6場波。」

過去一年冠忠南區經歷球員及教練變動，主教練列文一直強調球隊正處於轉變期，身在其中的「肥彭」，明言自己在過程中收穫良多：「我已經32歲，但仲有好多嘢要學。」列文在頭幾課操練的一席話，尤其令「肥彭」留下深刻印象：「佢話『我哋贏唔到就和，和唔到，就當吸取教訓』。以前我更鍾意交波，但列文鼓勵我可以踢得自私，因為咁，依家我多咗信心去射門。我哋仲有好多地方可以進步，但我深信球隊已經走上正軌。」

【球員檔案】

姓名：史提芬彭利拿（Stefan Figueiredo Pereira）

出生日期：1988年4月16日（32歲）

位置：進攻中場、前鋒

曾效力球隊：布加勒斯特迅速、公民、

奧林比薩拉熱窩、九巴元朗、理文、標準流浪

今季上陣/入球：7場/5球

奪得榮譽：菁英盃冠軍、波斯尼亞盃冠軍

恭喜晒！肥彭好快又做老竇

除了上帝，訪問中「肥彭」最愛提起的，就是跟隨自己來到香港的家人，尤其是囝仔Davi。雖然在巴西出生，但Davi已經在香港就學多年，「肥彭」承認今次選擇回港的其中一個主要原因，是希望讓孩子有更穩定的成長環境：「如果依家返去巴西，要佢適應嗰邊嘅學校，反而更加複雜，呢方面我同老婆都有共識。」

最近「肥彭」家中的一大喜訊，莫過於即將迎來新成員，他透露老婆Jay已經懷孕4個月，訪問當日正準備去到醫院揭曉寶寶的性別，對此「肥彭」難掩興奮之情。球場上這位巴西前鋒要與不少同鄉交手，場外就與費蘭度及艾里奧非常老友，三家小孩亦因此經常一起玩耍，「肥彭」則希望艾里奧家中的小孩，能成為囝仔Davi的榜樣：「Davi見到艾里奧兩個女相處過後，我都提佢要好好向佢哋學習，日後要錫住BB。」