小白開紀錄　勝利船踢走上港入8強

周一(7日)晚在卡塔爾舉行嘅亞冠盃16強賽事，日職神戶勝利船憑前西班牙國腳恩尼斯達開紀錄，以2比0擊敗上海SP(上海上港)，殺入8強。

勝利船今季喺日職表現平平，排名12位，嚟到亞冠盃成績亦唔算突出，不過球隊在分組賽早段連勝FC廣州(廣州恒大)及水原藍翼，一早確定16強席位，其後刻意保留實力，嚟到今場16強淘汰賽，踢出勁旅本色。

上半場31分鐘，36歲嘅恩尼斯達引球殺入禁區，多個假動作扭過多名上港後衞，然後起左腳射破陳威嘅「大細龍門」入網，勝利船領先1比0完半場。下半場50分鐘，古橋亨梧左路傳中，西大伍門前搶點成功，壓過陳彬彬射成2比0，並保持勝局至完場，以2比0獲勝。

勝利船今屆做咗「中超剋星」，因為佢哋先在分組賽「逼走」FC廣州，今仗16強再淘汰上海SP，今屆4支中超球隊，現僅餘下FC北京，北京日前在16強淘汰FC東京打入8強，韓職蔚山現代以3比0淘汰墨爾本勝利，稍後時間，橫濱水手將與水原藍翼爭奪8強最後一席。