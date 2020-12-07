史高斯：韋拿杜姆咁好波　去巴塞做乜？

一直有傳聞巴塞隆拿有意簽入利物浦荷蘭中場韋拿杜姆，去跟朗奴高文搵食，幫助該位30歲球星事業更上一層樓。日前韋拿杜姆為利物浦上陣對狼隊，仲射入世界波，「講波佬」史高斯不禁反問：「韋拿杜姆喺利物浦踢得咁好，去巴塞做乜？」

韋拿杜姆將於明夏約滿，明年1月冬窗可以同其他球會接觸傾轉會，但佢仍然係紅軍重要一員，今季11場聯賽有10場正選，不過佢同紅軍仍未達成續約協議，韋拿杜姆在訪問表示：「我只談比賽，合約事宜唔應該由我講，有關合約問題應該問球會。」

史高斯認為，韋拿杜姆唔應該走：「佢點解要走？利物浦嘅打法好啱佢，每星期都有得上陣，仲有機會攞冠軍，我唔係話佢冇能力踢巴塞，但依家嘅巴塞自身難保，去巴塞做乜？」

有數據顯示，西甲10輪過後巴塞隆拿落後榜首馬德里體育會12分，在歷史上從未有球隊夠反勝封王，最接近一次係1998至99年，巴塞落後馬略卡9分之下後上奪冠，在數據上巴塞已肯定無緣今季西甲冠軍。