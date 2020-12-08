世盃外歐洲區抽籤　英格蘭出線有危機

2022年卡塔爾世界盃外圍賽，歐洲區賽事周二(8日)凌晨喺國際足協瑞士總部進行抽籤，55支球隊將爭奪歐洲13張決賽周入場券，德國、法國、西班牙同荷蘭等名牌同組對手實力一般，出線機會較大。不過英格蘭喺I組就會對住兩支歐國盃決賽周份子波蘭同匈牙利，由於每組只有1個直接出線席位，競爭非常激烈。

上屆世盃4強份子英格蘭，最大對手係羅拔利雲度夫斯基帶領嘅波蘭，而有「新人王」施素保斯拉爾率領嘅匈牙利近年亦進步神速，早前亦殺入明年歐國盃決賽周。I組另外3支球隊阿爾巴尼亞、安道爾同聖馬力諾都係弱旅，相信出線資格會係英格蘭、波蘭同匈牙利之爭。其他較有競爭性嘅組別，包括C組意大利抽中同實力份子瑞士同組；衞冕冠軍法國則與烏克蘭、芬蘭身處D組；由C朗拿度壓陣嘅葡萄牙就會喺A組遇上塞爾維亞及愛爾蘭。

10個小組每組首名可以直接出線決賽周，其餘10支次名將會連同歐國聯成績最好嘅2支未出線球隊，共12隊分3組，每組4隊，進行兩圈單場制淘汰賽，決定最後3支出線球隊。世盃外歐洲區賽事會喺明年3月開打，分組最後1輪會喺明年11月進行，由於中間仲有6月舉行嘅歐洲國家盃決賽周及10月嘅歐國聯4強決賽周，頻密賽程對列強絕對係一大考驗。

世盃外歐洲區抽籤結果

A組●葡萄牙、塞爾維亞、愛爾蘭、盧森堡、阿塞拜疆

B組●西班牙、瑞典、希臘、格魯吉亞、科索沃

C組●意大利、瑞士、北愛爾蘭、保加利亞、立陶宛

D組●法國、烏克蘭、芬蘭、波斯尼亞、哈薩克

E組●比利時、威爾斯、捷克、白羅斯、愛沙尼亞

F組●丹麥、奧地利、蘇格蘭、以色列、法羅群島、摩爾多瓦

G組●荷蘭、土耳其、挪威、黑山、拉脫維亞、直布羅陀

H組●克羅地亞、斯洛伐克、俄羅斯、斯洛文尼亞、塞浦路斯、馬爾他

I組●英格蘭、波蘭、匈牙利、阿爾巴尼亞、安道爾、聖馬力諾

J組●德國、羅馬尼亞、冰島、北馬其頓、阿美尼亞、列支敦士登