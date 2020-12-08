今晚歐聯　車路士當踢表演賽

星期二歐聯分組賽煞科，今晚有幾場生死戰，不過仲可以揀啲搵食波玩過關，例如E組兩場，車路士同西維爾已經出咗線，名次都定晒，最後一輪當踢表演賽。

車路士對卡斯洛達，真係同表演賽一樣，賽前消息話，林柏特會用全隊副選上陣，基奧特、基斯甸普列錫，仲有膠龍阿列沙巴拿加，呢個陣容其實都好強，估計會多波入。

雷恩對西維爾，兩隊都冇晒爭勝意欲，雷恩今屆5場都未開齋，可能會稍為積極，西維爾今場出副選，讓足車馬炮，今場係雷恩唯一贏波機會，希望佢哋把握到啦。

今日推介

過關2串1

(二)20 車路士 對 卡斯洛達 大(3.5球)

(二)22 雷恩 對 西維爾 主勝

焦點賽事直播表

周三1:55am 歐聯 辛尼特 Vs 多蒙特

Now 644、有線661、601台

周三1:55am 歐聯 拉素 Vs 布魯日

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 RB萊比錫 Vs 曼聯

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 祖雲達斯

Now 646、有線661、601台

周三4:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 巴沙克舒希

Now 645、有線603台

周三4:00am 歐聯 車路士 Vs 卡斯洛達

Now 644

周三4:00am 歐聯 基輔戴拿模 Vs 費倫斯華路士

有線662、602台