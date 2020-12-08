今晚歐聯 車路士當踢表演賽
2020年12月08日 13:00
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周三4:00am 歐聯 車路士 Vs 卡斯洛達
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星期二歐聯分組賽煞科，今晚有幾場生死戰，不過仲可以揀啲搵食波玩過關，例如E組兩場，車路士同西維爾已經出咗線，名次都定晒，最後一輪當踢表演賽。
車路士對卡斯洛達，真係同表演賽一樣，賽前消息話，林柏特會用全隊副選上陣，基奧特、基斯甸普列錫，仲有膠龍阿列沙巴拿加，呢個陣容其實都好強，估計會多波入。
雷恩對西維爾，兩隊都冇晒爭勝意欲，雷恩今屆5場都未開齋，可能會稍為積極，西維爾今場出副選，讓足車馬炮，今場係雷恩唯一贏波機會，希望佢哋把握到啦。
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過關2串1
(二)20 車路士 對 卡斯洛達 大(3.5球)
(二)22 雷恩 對 西維爾 主勝
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