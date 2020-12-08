天王對決！巴塞PO「歷史」海報 1圖9個彩蛋

歐聯G組榜首之戰，巴塞隆拿主場對祖雲達斯，雙方已經提早出線，今場屬於小組首名之爭。兩大球星美斯同C朗拿度再次交鋒，成為呢仗嘅一個話題，巴塞官網推發一張海報，當中隱藏唔少玄機。（Now 646、有線661及601台周三凌晨4時直播）

呢張海報見到美斯同C朗喺窗前對望而坐，大家攞住昔日嘅照片，面露笑容，美斯更攞住佢最鍾意嘅馬黛茶。巴塞更特別為呢張圖起咗個名叫～～「歷史」！

如果球迷細心睇可能會發現9個暗示位置，試下同大家拆解一下：

1,屋頂橫樑上嘅歐洲金靴獎盃，美斯6次，C朗4次

2,歐聯金牌，兩個人加埋攞咗9次，其中C朗5次，美斯4次；旁邊有張09年決賽嘅相片美斯頭鎚入波幫巴塞贏當時着紅魔7號嘅C朗嘅曼聯

3,美斯身旁嘅長鏡有「GOAT」嘅字樣，代表史上最佳

4,兩位球星身旁都有一面鏡，反映佢哋年輕時嘅面孔5,兩個人背後嘅木箱，擺放一件舊球衣，而C朗果件正係皇馬波衫，佢哋兩個嘅西甲國家打吡已寫入史冊

6,美斯所坐嘅木箱上面寫住「美斯入波」，直接交鋒，美斯入咗22球，C朗就有19球

7,右下角擺咗金球獎，美斯6次C朗5次，因為美斯稍佔優，所以靠近佢身旁

8,地板上放咗幾張舊相，其中有一張係佢哋場上握手，以代表公平競爭

9,左下角嘅木箱裡面，寫住「國家打吡回憶」，二人喺國家打吡交鋒咗30次，美斯佔優14勝7負9和