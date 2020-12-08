死亡H組搶分激戰　萊比錫撼紅魔非勝不可

歐聯分組賽「死亡H組」果然名不虛傳，去到周三凌晨最後一輪，仍然由3大勁旅以同分爭奪兩個出線資格，當中重頭戲必屬RB萊比錫主場迎戰曼聯。由於曼聯喺首循環曾5球大破RB萊比錫，因此「紅魔鬼」今場只要唔輸就可以出線，相反RB萊比錫已落入非勝不可境地，主場出擊勢必狂攻，同曼聯嘅凌厲反擊大鬥法，開出中位數2.5球入球大嘅機會相當高。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨4時直播）

多得首循環大勝RB萊比錫，因此曼聯無論係同呢支德甲球隊對賽成績，抑或喺3隊（包括巴黎聖日耳門）同分下都可以出線；換言之「紅魔鬼」今場只要和波就完成晉級任務。雖然係作客出戰，加上巴西中場費特洛迪古斯又要停賽，但曼聯今季作客成績極為優異，快速反擊戰術喺客場比賽發揮得淋漓盡致，面對RB萊比錫進攻，「紅魔鬼」會有大量反擊入球機會。

連埋上場英超作客反勝韋斯咸3比1，曼聯今季5場聯賽作客都係先落後、再反勝，加上「紅魔鬼」過去7場歐聯作客賽事，總入球全開3球或以上，可見曼聯喺作客比賽就算守唔住，銳利反擊都可以幫佢哋反敗為勝。

萊比錫主場勁旺入波

主場嘅RB萊比錫目標鮮明，預期巴黎聖日耳門喺同時間開波嘅另一場可以贏波情況下，萊比錫今場只有贏波先能夠晉級，採取主動搶攻係唯一出路。RB萊比錫主場戰績強勁，佢哋已經連續7場主場賽事贏波，而且每場都可以攻入至少2球。喺出線關鍵時刻，RB萊比錫上輪作客巴沙克舒希亦採取進攻踢法，最終激戰下贏4比3，預料今場冇退路會繼續冒險搶攻，開「大」盤機會極濃。