隨遇而安唔等於認命 ▪「林10」林嘉緯

深刻，相信用來形容每個香港人的2020，絕對不會有人反對。對新季重返母會標準流浪的林嘉緯，這兩個字更是貼切。場內場外都難關重重，從前平坦的足球路今年突然變得不平凡……。 ■圖/文：Iris

「好似發咗場噩夢咁……」受疫情影響，上季港超在3月被逼暫停，在等待復賽期間，5月初「嘉緯」收到球隊富力R&F的通知，自己不獲續約，當刻除了驚訝，就是迷惘：「自己一路都以為會踢復賽，嗰下真係好迷惘，當時好多球會都埋晒班，轉會好困難，其實真係好徬徨。」除了球員路面臨危機，這半年他的家庭成員「蝦頭」健康亦出現問題，場內場外的壓力，令他一度墮入了人生低谷。

自言多年來球路平穩，面對這個關口，母會標準流浪在這時候伸出援手，向他派了一顆定心丸。「『賴Sir』（即標準流浪主帥賴嘉輝）喺消息出咗之後就打畀我，同我講流浪隨時歡迎我返去。當時雖然同幾間會傾緊，但我都算係一個老派嘅人，覺得自己由流浪出身，喺生涯黃昏再返去，都係一件美事。」最後選擇重返母會，心境頓時豁然開朗。

「對足球仲有熱情！」

人到了一定年紀，很多時都會為將來打算，與「嘉緯」同年代的球員，大概只剩盧均宜、梁振邦等等寥寥無幾，但他坦言，自己對足球仍有熱情和感覺。「雖然做過好多訪問，我都話返嚟係想分享比經驗畀年輕球員，好老實，我內心其實係想證明自己，都好享受落場比賽嘅感覺。」

返母會標準流浪帶起小將

由傑志尾段，到東方龍獅，再加盟富力R&F，近年這位中場大師，已經不是必然正選。回到流浪，他除了希望自己有表現，更渴望幫到球隊。「以前我係所有嘢都好客氣，唔止對自己朋友，對班後生都好客氣，甚至可以話係好恰。但今次返嚟流浪，慢慢變得嚴厲咗，年輕球員做錯我會出聲鬧，佢哋就係需要壓迫感。」戴上隊長臂章，就要負上帶領球隊的責任，調整年輕球員的心態，曾為他的重要任務。

新季雖然由大會轉至細會，但林嘉緯的腳法依舊秀麗，仍然是不少球迷眼中的真正中場指揮官。翹首以待，他回歸流浪後可以繼續在綠茵球場馳騁，為港超賽事帶來「致命直線」和「中距離妙射」。

林嘉緯檔案

出生日期：1985年6月5日

位置：進攻中場

現效力球會：標準流浪

曾效力球會：二合、流浪、花花、

傑志、東方龍獅、富力R&F

主要榮譽：

「香港足球明星選舉」最佳11人

1次「高級組銀牌」冠軍、

2次港超聯冠軍、

4次「足總盃」冠軍

家庭狀況：已婚；太太「Sa姐」、大女「芝治」、細仔「蝦頭」