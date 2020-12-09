曼聯開壞頭輸波出局　後費Sir時代歐聯慘淡

歐聯分組賽H組煞科焦點大戰，曼聯喺出線生死戰開壞個頭，喺先輸3球之下尾段力追2粒，可惜最終都要輸2比3畀RB萊比錫，宣告無緣晉級歐聯16強，嚟緊將會「降格」踢歐霸盃賽事。曼聯自從費格遜退休之後，只有3年可以突破歐聯分組賽，戰績慘淡。

曼聯今場作客RB萊比錫，只要唔輸就可以拎到出線權，點知一開波就瘋狂甩轆，RB萊比錫左閘安祖利奴2分鐘殺上前勁射抽入先開紀錄，13分鐘再有阿馬度希達拉射成2比0。下半場曼聯加強進攻，般奴費南迪斯67分鐘罰球射中楣唔入，轉個頭即因後防出錯被祖斯甸古華特射入。落後3球嘅曼聯尾段力追，般奴費南迪斯80分鐘射入12碼破蛋，2分鐘後保羅普巴再頂入一球，可惜為時已晚，曼聯輸2比3出局。

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自從費格遜喺2013年退休後，近8個球季有3季無緣歐聯，今次就係約繼15/16球季後第2次喺分組賽出局，另有1次晉級16強同2次晉級8強，歐聯戰績差強人意。曼聯領隊蘇斯克查賽後表示：「我哋太遲入局，球員都好有鬥志，但歐聯唔同英超，你唔可能讓對手3球之下仍期望反敗為勝。作為球員你可以傷心幾分鐘，因為我哋星期六仲有場好重要嘅聯賽(主場對曼城)等住踢。」