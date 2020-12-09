球證涉種族歧視　PSG巴沙克舒希拉隊離場

周三(9日)凌晨歐聯H組出現罕見一幕，巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰土耳其勁旅巴沙克舒希，比賽只係踢咗14分鐘即告腰斬。巴沙克舒希嘅喀麥隆籍助教韋保，指控第4裁判用種族歧視字眼侮辱佢，巴沙克舒希職球員持續抗議，最終決定拉隊離場罷踢，PSG球員亦都加入聲援，令賽事被逼腰斬。歐洲足協證實賽事會喺周四(10日)凌晨補踢，會由全新球證團隊執法餘下時間比賽。

據報事發嗰陣，嚟自羅馬尼亞嘅第4球證高迪斯古提示球證向韋保出示紅牌，期間講咗句「罰呢個黑人」，而且係用咗一個貶低黑人嘅字眼，引起巴沙克舒希後備席強烈不滿，丹巴巴亞就被影到激動質問球證：「你永遠唔會講『呢個白人』，只會講『呢個人』，咁點解你特登要講『呢個黑人』？」經過約10分鐘持續抗議後，巴沙克舒希決定全體離場抗議，PSG球員隨後亦加入罷踢，中堅派斯奴甘佩比亦被拍到講：「咩話？佢(高迪斯古)係認真架？我哋都加入！」派斯奴甘佩比同基利安麥巴比，隨後都喺社交網貼出「向種族歧視說不」嘅圖片。

歐洲足協發聲明表示，將會全面調查今次事件，而呢場比賽剩低嘅76分鐘賽事，會改喺今晚補踢，球證團隊會全部作出更換。由於同組曼聯輸畀RB萊比錫後肯定出局，巴黎聖日耳門已經提前鎖定晉級資格。