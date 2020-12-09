球王對決C朗勝！保方7擋美斯成最佳男主角

歐聯G組重量級大戰，祖雲達斯作客3比0大炒巴塞隆拿，成功搶走首名出線資格。呢場波嘅焦點係美斯同C朗拿度嘅「球王對決」，結果C朗兩射12碼建功壓倒美斯，不過C朗同祖記最要多謝嘅係門將保方，呢位老將今場7次擋出美斯攻門，成為今場真正最佳男主角。

由於巴塞隆拿同祖雲達斯賽前都已出線，今場只係爭奪首名，不過美斯同C朗拿度都正選上陣，而且齊齊施展混身解數。C朗13分鐘左路突破博到12碼，佢親自操刀先開紀錄，7分鐘後韋斯頓麥堅尼禁區內「車身」抽入射成2比0；祖雲達斯52分鐘再博到12碼，C朗第二度操刀同樣命中，帶領祖雲達斯贏3比0完場。兩大班霸同得15分，不過祖雲達斯對賽成績較佳而得到首名資格，而巴塞隆拿就經過連續13季歐聯分組賽首名後，今次終於斷纜。

C朗「起孖」威到盡，但美斯今場其實亦有相當出色嘅表現，全場11次射門有7次命中目標，包辦晒巴塞隆拿今場所有中目標嘅射門，但一一逃唔過祖雲達斯42歲門將保方嘅十指關。