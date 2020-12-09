拉素和波出線！細恩要挑戰20年前紀錄

周三(9日)凌晨歐聯F組，拉素主場被布魯日逼和2比2，都夠分取得16強席位，自1999/00年球季之後，再次晉身歐聯淘汰賽。現時拉素教練「細恩」施蒙尼恩沙基當年以球員身份協助拉素打入8強，相隔20年後，佢今次要以主帥身份挑戰當年紀錄。

拉素今場和波都可以出線，佢哋開波12分鐘，由祖亞昆哥利亞打開紀錄，雖然布魯日好快由魯特禾馬扳平，但之後防線連番犯錯，先有西蒙迪利禁區內侵犯恩莫比尼，被吹罰12碼，恩莫比尼親自操刀射入，為拉素領先2比1。

之後布魯日左閘伊度亞蘇保領取第2張黃牌被逐，大半場時間踢少1人之下，即使由雲拿根入波扳平，都無補於事，目送拉素出線。

拉素喺歐聯史上最威水係1999/00年球季，當時仲係採取兩階段分組賽，呢支意甲勁旅第2階段獲得小組首名，打入8強，但被華倫西亞淘汰，該屆施蒙尼恩沙基轟入9球。

相隔20年後，施蒙尼恩沙基以教練身份率領拉素打入歐聯16強，佢表示感覺好似奪得冠軍，仲話希望恩莫比尼打破佢喺歐聯嘅入球紀錄。施蒙尼恩沙基球員時代曾為拉素喺歐聯入15球，屬於球隊史上第一，恩莫比尼落後佢10球，睇怕仲有排追。