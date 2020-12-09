阿特蘭大有冇嘥位　過埋今晚就知

周四(10日)凌晨將上演A至D組最後1輪分組賽，其中D組生死戰天助阿特蘭大！阿特蘭大喺分組賽煞科作客阿積士，原本周日嘅意甲因天雨取消，球隊多咗時間休息，養精蓄銳打硬仗，加上佢哋歐聯作客醒神，近4場全勝，有力搞掂2連敗嘅阿積士，下盤值捧。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨1時55分直播）

阿特蘭大原本周日聯賽作客烏甸尼斯，因賽前落豪雨要取消，疫情下各隊賽事頻密，咁樣多幾日休息絕對係一大優勢。此外佢哋賽前亦有好消息，早前被指確診嘅魯賓高辛斯最終證實未有受感染，呢位出擊力強嘅德國左閘今晚可以候命。

阿積士現時落後阿特蘭大1分排第3，想出線今場非勝不可，但佢哋上周作客輸畀利物浦0比1後，返荷甲喺大部分主力出擊下，主場竟以1比2不敵川迪，破蛋一球仲要係靠12碼，可見呢支荷甲1哥近況下滑。

兩軍首循環對賽，阿特蘭大主場和2比2，睇番嗰場數據阿積士控球率55%，全場13射7中，阿特蘭大控球率45%，全場14射7中，單以效率嚟計阿特蘭大明顯較佳，加上「阿大」近4場歐聯作客全勝，包括2比0贏利物浦，每場最少入兩粒，今場有力反客為主，受讓平半下盤抵玩。

焦點賽事直播表

周四1:55am 歐聯 米迪蘭特 Vs 利物浦

Now 644、有線661、601台

周四1:55am 歐聯 阿積士 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四4:00am 歐聯 皇家馬德里 Vs 慕遜加柏

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四4:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 薩克達

Now 644、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 馬德里體育會

Now 645、有線603台

周四4:00am 歐聯 曼城 Vs 馬賽

Now 646、有線662、602台