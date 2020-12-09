歐聯死亡B組！皇馬國米最後的救贖

周四(10日)凌晨歐聯「死亡B組」矚目一戰，皇家馬德里喺二隊迪史堤芬奴球場火併慕遜加柏。「銀河艦隊」依家屈居小組第3，不過今場只要贏波，就唔使理同組另一場賽果，肯定出線，加上箭頭賓施馬復出，必定攻到你氣咳；慕遜加柏同樣重攻輕守，法國孖寶柏利亞及馬古斯杜林腳風甚順，鬥攻格局捧2.5球嘅入球大。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨4時直播）

皇馬今屆歐聯好似坐過山車咁，頭2輪僅得1分初現危機，之後雙殺國米，本來諗住出線冇問題，點知上輪作客又爆冷輸畀薩克達，依家落後榜首慕遜加柏1分，同薩克達一樣手握7分，不過因兩次交手都輸波而排緊第3。若果同組另一場國米擊敗薩克達嘅話，皇馬今場只需打和，就可同慕遜加柏攜手出線。

查實「銀河艦隊」仲叫掌握晉級主動權，今場只要生生性性全取3分，就肯定晉級16強，巴西小將雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯喺今屆歐聯屢做奇兵，經驗豐富嘅賓施馬及沙治奧拉莫斯亦及時復出，為免連續23年出線歐聯16強嘅優良傳統斷纜，必定主動搶攻，務求贏波出線。

頭4輪獲得兩勝兩和嘅慕遜加柏，上輪畀國米打破不敗之身，雖然今場和波亦夠出線，但呢支德甲勁旅踢法有前冇後，今屆歐聯5戰入16球失7球，未計今輪，同拜仁及巴塞並列歐聯火力最強球隊，小組5仗全開3球或以上，不容少覷。

單計法國前鋒孖寶柏利亞及馬古斯杜林就合共入咗7粒，連同隊長史甸度喺中場做支援，論進攻可能更勝皇馬，為咗出線梗係踢番最耍家嗰瓣，捧2.5球嘅大盤最划算。

另一場「死亡B組」關鍵戰，國際米蘭主場硬撼薩克達。國米上場開齋重燃出線希望，首要條件係今場一定要贏，不過2哥薩克達兩挫皇馬唔講得笑，表現實而不華，佢哋喺歐聯對親意甲球隊都先求穩陣，半場和值得捧場。（Now 644、有線661及601台周四凌晨4時直播）

B組出線形勢相當微妙，雖然國米目前排緊包尾，但隨住上輪盧卡古梅開二度，作客以3比2擊敗1哥慕遜加柏後，依家同慕軍只係相差3分，若果今場贏波，而另一邊皇馬對慕遜加柏能分出勝負，國米就可以晉級，戰意唔使懷疑。

不過佢哋今屆5場歐聯失9球，刑滿嘅中場悍將維達爾又咁啱受傷，另一工兵尼高路巴列拿亦因傷上陣成疑，雖然一定要贏，但為免早段失波打沉士氣，預計主帥干地會更加小心，首先加強防守謀定而後動。

烏克蘭球隊薩克達依家與皇馬同得7分，憑對賽較佳位居次席，絕非善男信女，薩克達今場只要贏波，就唔使理皇馬對慕遜加柏嘅賽果，肯定進身16強，假如皇馬打和慕遜加柏嘅話，薩軍和波亦夠出線。

翻查紀錄，呢支烏克蘭勁旅唔單止今屆雙殺皇馬，近6次歐聯面對意甲球隊亦獲2勝1和3負，其中5次開半場和，包括今屆首循環同國米互交白卷，可見每逢鬥意甲兵以穩陣行先。加上今場生死關頭，兩邊都唔敢輕舉妄動，半場和不妨追多次。