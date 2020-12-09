【人物誌】曼城青訓左閘　2腳波摧毀曼聯

曼聯喺歐聯H組生死戰，作客2比3不敵RB萊比錫，值得留意係RB萊比錫左後衞安祖利奴射入1球及1次助攻，表現光芒四射。呢位23歲西班牙球員出自曼城青訓系統，今年被曼城外借去RB萊比錫，佢今次突然成為「屠魔勇士」，隨時可以吸引曼城主帥哥迪奧拿收番佢自用。

安祖利奴7年前由拉科魯尼亞加入曼城青年軍，2016年1月首次為曼城一隊上陣，但其後成為「人球」，曾被外借去紐約城、基羅納、馬略卡等球隊，甚至一被賣畀燕豪芬，上年夏天又回歸曼城。

不過，曼城主帥哥迪奧拿畀呢位同胞嘅機會唔多，上季英超僅上陣6次，今年1月被外借去RB萊比錫，9月又再續借。

安祖利奴今場用行動證明自己值得成為豪門一員，除咗入1球及1次助攻，仲有3次關鍵傳球、2次解圍，6次成功搶奪控球權。事實上，安祖利奴今屆歐聯已經射入3球及3次助攻，加埋聯賽更加已有7球進帳，成為新一代「帶刀侍衞」。

最難得係安祖利奴仍然對曼城懷有一份感激之情，賽後喺社交網話：「萊比錫都係藍色。」睇嚟哥迪奧拿都係時候收回安祖利奴。