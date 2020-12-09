【藍鳥振翅時】顏卓彬外闖抉擇是對是錯？

如果命運可以重來，「彬仔」顏卓彬會再次選擇拋低在香港足球所擁有的，斷然決定赴美外闖嗎？「呢個問題我成日都諗，但係每次都畀唔到個答案自己，諗到最後都係算，每一日有得練波就畀心機練，唔好畀自己後悔。」過去的抉擇是對是錯，對他而言已不再重要，重要的是緊握現在所擁有，等候重新起飛的時機。■圖/文：黃雋謙

今季重返傑志的顏卓彬，自10歲起加入傑志青訓系統，2015至16年球季與羅梓駿、鄭展龍等「藍鳥」，一同被提拔上一隊，首季隨即獲得12次出場機會。奈何翌季球隊換帥，他的上陣次數變得寥寥可數，除因為當時正準備DSE而分身不暇外，他亦自覺進步緩慢，不獲派上場也是情有可原。「始終機會唔係話一定要畀我，我都要自己爭取，冇得怪教練，唯有繼續喺啲大哥身上學嘢。」是年19歲的「彬仔」早有覺悟。

美國受訓提升身體質素

「彬仔」當時考獲的成績未及升讀本地大學的門檻，令他把心一橫赴美升學，「諗住博去美國嗱嗱聲讀晒4年，始終想盡快踢全職。」這個決定甚至令他婉拒了時任夢想FC主帥梁志榮的邀請，決心出外闖一闖。首2年，「彬仔」就讀位於堪薩斯州的中美拿撒勒大學，本以為當地校園足球的水平不高，但實際程度竟高得出乎意料：「嗰邊有隊友踢過歐洲國家U隊或者大球會青年軍，而且設備都好齊全，反而喺嗰度都幫我建立到啲嘢，起馬身體質素好咗好多。」

2年間「彬仔」平均一季上陣20場，更曾為學校打入全國賽。雖然不乏出場機會，但他自覺校隊所屬聯賽水平不高，去年毅然轉讀屬於NCAA第1級別的聖文德大學，這亦是港足代表杜國榆的母校，「唔想喺一個強度唔高嘅地方不停比賽，因為習慣咗嘅話就好難進步。」他指，過去一季在新學校即使贏得不多，但因為球隊在比賽往往容易處於下風，打「逆境波」也成為一種對他的磨練。

總括3年負笈美國的經歷，「彬仔」的收穫比預期中豐富，但相比起同期出道的「龍仔」和「羅梓」，這幾年在港超聯累積的經驗和名氣，他卻顯得稍遜一籌。而旁人亦會經常假設，如果當初「彬仔」沒有出外，如今的他又會否已經闖出一片天呢？這個問題早幾年也曾一度纏繞着他，但「彬仔」自言既然費煞思量都沒有結果，倒不如把握時間訓練，提升自我，不要讓自己留有後悔的空間，「如果唔努力就等於推翻晒之前做嘅所有嘢，呢個係我諗咗咁耐嘅答案。」

唔妒忌少時同窗「98仔」

在這批傑志「98仔」之中，相信讀者仍記得在2018年「亞冠盃」，對柏雷素爾一戰一球成名的鄭展龍，卻將同期出道的顏卓彬拋諸腦後。對此，「彬仔」不但沒有對少時同窗的成功帶半點妒忌，反而為好友一鳴驚人感到欣慰：「我好記得嗰朝我喺美國教緊波，突然電話不停震，唔同群組都話『阿龍』入波，我即刻睇直播！嗰刻情緒都好激動，因為佢始終係我兄弟，呢球波都叫為我哋爭一口氣。」

顏卓彬Profile

出生日期：1998年1月22日（22歲）

位置：防守中場 身高：1米74 體重：72公斤

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：傑志、中美拿撒勒大學（NAIA聯賽）、

聖文德大學（NCAA D1聯賽）、黃大仙（甲組）

避疫簽傑志提早踢全職

礙於全球大流行，「彬仔」早於3月歸港休假，本以為美國的疫情很快緩和，可以趕及9月回美重新上學，誰知一個風雲變色，學校位處的紐約州疫症大爆發，感染率至今仍然高企，他亦決定暫時簽約傑志，參與上半季賽事。

「叫做早咗1年返嚟預備踢全職，Keep住狀態先，如果出年3月嗰邊球季都係開唔到嘅話，就索性留喺香港踢落去。」過去數年暑假回來跟操，「彬仔」經常只能在場邊觀戰，今次正式回巢能擁有屬於自己的儲物櫃和球衣號碼，他坦言感鼓舞：「身份上畀咗動力我，更加畀心機練波同爭落場踢，希望快啲有多啲上陣時間，呢個係每個年輕球員嘅願望。」