賓施馬救全家　皇馬絕地反擊成功出線

周四(10日)凌晨歐聯「死亡B組」，皇家馬德里逃出生天，主場以2比0擊敗慕遜加柏，由原本瀕臨出局，一舉反超前，取得小組首名出線，殺入16強。皇馬前鋒賓施馬包辦2個入球，成為大功臣，兼幫法國同胞教練施丹保住帥位。

皇馬今場絕地反擊，踢出鬥心，開波9分鐘就打開紀錄，盧卡斯華斯基斯右路傳中，賓施馬頭槌頂入，令佢成為繼美斯、C朗、魯爾、雲尼斯達萊之後，第5位喺歐聯分組賽累積入50球嘅球員。

慕遜加柏曾有機會扳平，但柏利亞單刀射斜出界，皇馬避過一劫，果然有後福，32分鐘賓施馬接應洛迪高高斯右路傳中，又用頭槌破網，個人梅開二度。臨完上半場，莫迪歷曾經射入網，但因為華拉尼越位在先，被判入球無效。

換邊之後，賓施馬原本有機會上演帽子戲法，可惜射門中楣彈出，但無阻皇馬贏波，獲得10分，以2分距離反超前慕遜加柏，以小組首名出線，近期備受壓力嘅教練施丹，又過一關。值得一提，皇馬史上29屆踢歐聯分組賽，全部都可以出線。

由於同組國際米蘭主場同薩克達打和0比0，慕遜加柏憑較佳對賽成績力壓同得8分嘅薩克達，以次名晉級16強。