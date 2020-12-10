PSG補賽大勝　尼馬「戴帽」創恐怖紀錄

原本周三(9日)凌晨舉行嘅歐聯H組，巴黎聖日耳門(PSG)主場對土耳其球隊巴沙克舒希，因為發生種族歧視事件被逼腰斬，並喺周四(10日)凌晨舉行補賽，結果PSG大勝5比1，以小組首名出線，尼馬今場上演帽子戲法，兼成為史上第1位為2支唔同球隊喺歐聯入波達「20+」嘅球員。

尼馬上半場38分鐘已經梅開二度，跟住仲博到12碼，呢位巴西球星選擇讓畀之前貢獻助攻嘅基利安麥巴比主射，否則佢上半場已經可以「戴帽」。

尼馬喺換邊後僅5分鐘又建功，完成帽子戲法，最後基利安麥巴比埋齋，射成5比1，PSG憑較佳對賽成績，力壓同分嘅RB萊比錫，取得小組首名。

主角尼馬今場創出多個亮麗數據，佢踢咗65場歐聯製造65個入球，包括自己射入41球及24次助攻，其中佢分別為巴塞入21球及為PSG入20球，成為史上第1位為2支唔同球隊喺歐聯入波達「20+」嘅球員。

尼馬第8次喺歐聯上演帽子戲法，僅次於美斯同C朗，佢今場有8次射門及5次過人，獲《WhoScored》評為10分滿分。