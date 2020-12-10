歐聯16強誕生！皇馬等抽上上籤

經過周四(10日)凌晨連場大戰後，歐聯16強球隊全部誕生，皇馬同馬體會最後1輪一齊贏波出線，4支西甲及4支德甲球隊都晉級，成為大贏家。不過，其中3支西甲球隊屬於次名出線，踢16強難免要硬撼勁敵，歐洲足協將於香港時間下周一(14日)晚7點舉行抽籤，到時就有分曉。

根據抽籤規則，各組首名列為種子隊，來自同一組以及同一聯賽嘅球隊都唔會喺16強碰頭。因此，皇馬獲得B組首名，潛在抽中對手只有RB萊比錫、拉素、阿特蘭大、波圖，未抽籤已經知係「上上籤」。數據統計專家MisterChip指皇馬有30.92%抽中RB萊比錫，其次有25.69%機會抽中拉素。

相比之下，另一支西甲豪門巴塞隆拿屬於G組次名，潛在抽中對手包括拜仁慕尼黑、曼城、巴黎聖日耳門、利物浦、多蒙特、車路士，認真惡啃。

MisterChip指巴塞抽中對上屆冠軍拜仁嘅機會最大，達到22.12%，雙方上屆8強交鋒，拜仁大勝8比2，巴塞教練朗奴高文依家應該驚緊。

歐聯16強球隊

A組：拜仁慕尼黑、馬德里體育會

B組：皇家馬德里、慕遜加柏

C組：曼城、波圖

D組：利物浦、阿特蘭大

E組：車路士、西維爾

F組：多蒙特、拉素

G組：祖雲達斯、巴塞隆拿

H組：巴黎聖日耳門、RB萊比錫

註：前者為小組首名。