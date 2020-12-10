痛失傳奇　82年世界盃金靴羅斯去世　

今年球壇特別悽愴，阿根廷球王馬納當拿兩周前剛離開人世，周三（9日）多間意大利媒體報道，意大利球壇傳奇保羅羅斯（Paolo Rossi）去世，終年64歲，令國際球壇再添愁緒。

保羅羅斯職業生涯中最大成就是為意大利捧走1982年世界盃，他更憑6個入波榮膺該屆世界盃神射手及最佳球員，同年奪得歐洲金球獎。據意大利消息指保羅羅斯因為患上一種不治之症而去世，其死訊震驚意大利及整個球壇。

保羅羅斯最偉大成就是為意大利捧1982年世界盃，《米蘭體育報》介紹這位傳奇前鋒：「他是意大利國家隊核心，在世界盃對巴西的比賽上演帽子戲法，4強對波蘭個人梅開二度，決賽對前西德又入1粒，幫助意大利贏得世界盃冠軍。」保羅羅斯球員生涯代表意大利國家隊上陣48場入20球。

值得一提是保羅羅斯在球會都同樣有光輝足迹，曾效力祖記、維琴察及AC米蘭，攞過意甲、意大利盃、歐冠盃(歐聯前身)、歐洲超級盃及歐洲盃賽冠軍盃等等；他在1986年有入選世界盃陣容，但受到傷病影響，狀態大跌，最終翌年在維羅納退役，當時只是31歲；球員生涯踢了338場球會賽事攻入134球。後來他一直擔任體育評述員，遺下老婆及三個孩子。