卡尼老孫輪流發功！熱刺慣性搶韁

歐霸盃周五(11日)凌晨上演最後一輪分組賽，3支英超代表阿仙奴、熱刺及李斯特城都已取得出線資格，不過除阿仙奴肯定以首名晉級，其餘兩隊仲要為小組首名努力。J組熱刺煞科戰將於主場迎戰比利時球隊安特衛普，熱刺目前以2分落後安特衛普，想爭首名今場非勝不可，熱刺近7場主場豪取6勝1和，單計上半場已轟入15球，5次半場開2球或以上，踢法搶韁，今場主Ｗ太熱冇肉食，轉捧1.5球半場大仲好路。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨4時直播）

熱刺上場歐霸作客寧斯打和3比3失分，被同日贏波嘅安特衛普甩開2分，熱刺如想爭首名出線，今場主場出擊一定要贏波。兩大射手哈利卡尼、孫興民近期弗到漏，上場北倫敦打吡靠佢二人包辦入波兼助攻，主場以2比0擊退阿仙奴，繼續喺英超榜首領導群雄，士氣一流。

從過去幾場歐霸分組賽排陣所見，主帥摩連奴通常只搵卡尼、老孫其中1人打正選，然後夥拍卡路士雲尼斯奧斯、加里夫巴利或貝雲積攻堅，可以畀主力休息之餘，亦可保持一定入球能力，證明佢哋有心爭盃。

熱刺喺各項賽事主場已經累積7連勝，包括今屆3場歐霸大炒海法馬卡比、寧斯及盧多格德斯，而且佢哋經常喺比賽初段入波，上述7場主場比賽入面，單喺上半場熱刺已攻入15球，全部都能領先上半場，搶攻踢法唔係咁易抵擋。

安特衛普首循環曾經喺主場贏過熱刺1比0，戰鬥力唔可以睇小，不過佢哋上周末喺聯賽爭標關鍵戰，作客2比4不敵榜首球隊亨克，恐對球員信心有影響。安特衛普對上9場作客從未試過半場領先，其中有5次上半場有失波，比賽初段集中力明顯不及熱刺，博半場大隨時可以提早收錢。