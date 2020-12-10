馬薩平PO性騷擾片段　車迷嬲爆要求踢出F1

來季將「升呢」做F1車手的俄羅斯「富二代」車手馬薩平，一向都是「麻煩友」，近日佢喺個人社交網PO出一段性騷擾女性的片段，被車迷插爆，即時他隨後「知衰」道歉刪走片段，但大批車迷向國際汽車聯會抗議，並要求將馬薩平踢出F1。

據外媒報道指這位下季會代表夏斯出戰F1的21歲俄羅斯車手，在一架保時捷的戰車上伸手去摸一位女士的胸部，而該女士即作出回應，向馬薩平舉起中指，馬薩平隨後刪除了片段，但這段23秒片段很快在網上瘋傳，更激怒了他下季所效力的夏斯車隊。

夏斯車隊即發出聲明，措辭相當嚴厲：「夏斯車隊不會寛恕馬薩平在社交網發布片段的行為，我們會展開調查處理。」而在聲明中馬薩平亦作出道歉：「我為自己的不當行為，以及發布照片到社交網道歉，我對自己冒犯的行為及對夏斯車隊帶來的麻煩感到抱歉，身為F1車手，我必須對自己有更高要求，我承認令很多人失望，我保證會從中吸取教訓。」片中被性騷擾的女士都有發聲，表示與馬薩平是好朋友，片裡面的一切不是真的，大家之間是一種開玩笑方式。

儘管如此，但這條片令馬薩平的人品插水，很多車迷對今次其行為相當憤怒，而其實這位俄羅斯車手的「麻煩事」已不只一次，曾經試過打人及種族歧視日本車手等，大批車迷向國際車聯簽名請願，要求將他趕出F1，更直指他不配與咸美頓及維度爾等同場比賽。