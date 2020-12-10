國安吞蔚山現代2蛋　中超4隊全軍覆沒

亞冠盃周四(10日)繼續舉行8強賽事，韓職蔚山現代憑巴西前鋒祖利亞尼加奧梅開二度，以2比0擊敗中超球隊FC北京(北京國安)，殺入4強，中超4隊至此全部出局。

蔚山現代在國內賽事僅獲「雙料亞軍」，但來到亞冠賽場就化身無敵雄師，在卡塔爾中立場舉行嘅5場分組賽獲得全勝，出線後再以3比0大炒墨爾本勝利，今仗對國安繼續強勢，開賽21分鐘，國安中堅、外號「南韓馬古尼」嘅金玟哉封擋祖利亞尼加奧射門期間犯手球，球證經VAR驗證判罰12碼，祖利亞尼加奧主射破網，蔚山現代領先1比0。

42分鐘，蔚山現代擴大比數，祖利亞尼加奧把握王剛回傳失誤，離門30碼遠射破網，蔚山現代領先2比0完半場。餘下時間國安力追，最有威脅一次攻門在64分鐘，奧古斯托左路斜傳，比埃拉禁區頂控定勁射死角，可惜中柱彈出，最終國安未能破蛋，以0比2輸波出局。

今屆亞冠盃4支中超球隊上海上港、上海申花、廣州恒大及北京國安全軍覆沒，想稱霸亞洲又要等出年。