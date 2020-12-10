曼聯歷史重演　菲臘仔：有人想逼走蘇帥

曼聯在歐聯9分出局，球隊再度陷入動蕩，英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯內部呈現分裂，有人支持蘇帥，亦有人將矛頭指向蘇帥，將球隊存在嘅問題全部入晒佢數，名宿菲臘尼維利更坦言，有人向蘇斯克查進行「逼害」。

報道指，曼聯內部出現分裂狀態，有一派球員反對蘇斯克查，佢哋認為球隊狀態起伏不定，蘇斯克查要負主要責任，又埋怨陣容及調動，包括應該棄用表現不穩嘅門將迪基亞，亦有球員認為保羅普巴仍然係隊內最佳球員，只係主帥未能令佢好好發揮。

至於另一派就支持蘇帥，球員反對外間有關普捷天奴嘅緋聞，支持蘇帥繼續執教，對於在某些關鍵大戰失利，這派球員認為只係某些核心球員在重要時刻失準，未有對球隊作出貢獻。

名宿菲臘尼維利對曼聯現時狀況發表評論，佢坦言曼聯內部有人想蘇斯克查下台，佢指出：「每次曼聯輸波，就等同爆發大災難，咁嘅氛圍實在太差，輸畀萊比錫並非災難，只係失望。英超好多球隊排名都比曼聯後，但各隊主帥所得聲望都比蘇帥好，球會內外氛圍差距太大，似乎有人對蘇斯克查進行『逼害』，想佢下台。」