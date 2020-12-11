歐霸盃32強出爐　英超4雄全列種子隊

歐霸盃分組賽周五(11日)凌晨煞科，32強球隊亦全部誕生，熱刺喺J組主場2比0擊敗安特衛普、李斯特城喺G組2比0贏AEK雅典後，齊齊搶走首名晉級資格，連同早已鎖定首名嘅阿仙奴，以及由歐聯「空降」參賽嘅曼聯，都會被列為種子隊。

熱刺賽前落後安特衛普2分，要拎首名今場非勝不可，上半場兩隊互交白卷，直到57分鐘先由加里夫巴利助攻畀卡路士雲尼斯奧斯入波開紀錄；熱刺領隊摩連奴隨後再換入孫興民同哈利卡尼，71分鐘即由哈利卡尼助攻畀盧施素鎖定2比0勝局。至於李斯特城喺G組就憑辛基斯安達同哈維班尼斯各建一功，主場2比0贏AEK雅典，以較佳對賽成績壓倒布拉加首名出線。

延伸閱讀：【阿仙奴踢歐霸變勁旅 6戰全勝創紀錄】

32強抽籤將會喺12月14日舉行，12個小組冠軍加上由歐聯「空降」嘅4支排名最高球隊，將會被列為種子隊。歐霸盃32強兩回合賽事將喺明年2月18日及25日上演。

●歐霸盃32強名單

種子隊：

羅馬(A組首名)

阿仙奴(B組首名)

利華古遜(C組首名)

格拉斯哥流浪(D組首名)

燕豪芬(E組首名)

拿玻里(F組首名)

李斯特城(G組首名)

AC米蘭(H組首名)

維拉利爾(I組首名)

熱刺(J組首名)

薩格勒布戴拿模(K組首名)

賀芬咸(L組首名)

曼聯(歐聯空降)

布魯日(歐聯空降)

薩克達(歐聯空降)

阿積士(歐聯空降)

非種子隊：

年青人(A組次名)

莫迪(B組次名)

布拉格斯拉維亞(C組次名)

賓菲加(D組次名)

CF格蘭納達(E組次名)

皇家蘇斯達(F組次名)

布拉加(G組次名)

里爾(H組次名)

特拉維夫馬卡比(I組次名)

安特衛普(J組次名)

禾夫斯貝加(K組次名)

貝爾格萊德紅星(L組次名)

卡斯洛達(歐聯空降)

薩爾斯堡(歐聯空降)

基輔戴拿模(歐聯空降)

奧林比亞高斯(歐聯空降)