透明人阿里提早沖涼　PSG計畫1月借用

熱刺喺英超同歐霸盃一直高歌猛進，不過英格蘭中場迪利阿里就慘成「透明人」，一直被領隊摩連奴忽視。歐霸盃主場對安特衛普一戰，熱刺雖然換咗9個正選，但迪利阿里都係做後備，而當摩連奴喺68分鐘用晒5個換人名額，熱刺喺已經出線兼且領先1球下，「寸王」寧願換入哈利卡尼、孫興民同尼當比利等主力，都唔畀迪利阿里落場踢下，鏡頭影到迪利阿里灰到提前返更衣室沖涼。

除迪利阿里之外，今季甚少上陣機會嘅哈利雲克斯，被換走之後亦都係直接返更衣室沖涼，摩連奴賽後解釋：「我叫佢(雲克斯)去沖涼，我同所有球員講佢哋可以先返更衣室，因為天氣好凍，有啲球員寧願捱凍都選擇留喺後備席，哈利雲克斯選擇返去我冇問題，因為係我叫佢咁做；迪利阿里返去都係得到我嘅批准。」摩連奴亦承認迪利阿里係唔開心：「當一個後備球員見到5個換人都冇自己，唔開心係正常，但足球就係咁樣，我冇可能令到所有人都開心。」

據英國《每日郵報》報道，法甲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)對迪利阿里好有興趣，準備喺1月份提出借用，消息指PSG其實喺夏天已經多次斟介，可惜一直傾唔掂數，依家迪利阿里完全進入摩連奴「冷宮」，話唔定熱刺會願意1月放人。