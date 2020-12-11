場場變陣惹不滿　蘇斯克查「花心」累事

曼聯喺歐霸分組賽出局後，面對四方八面批評聲音，雖然「紅魔鬼」高層表示會繼續信任蘇斯克查，不過消息指部份球員對於佢嘅戰術「五時花六時變」頗有微言。資料顯示曼聯今季18場賽事，蘇斯克查從未試過連續2場排出相同陣容，令球員難以建立默契。

英國《每日電訊報》報道，曼聯今季18場賽事未試過連續2場用相同陣容，就算只係計英超，亦只有1次連續2輪排相同11人，有球會消息人士表示：「球隊有太多嘅變陣同換人，無論係正選陣容同戰術，球員根本冇機會喺球場上建立默契。」曼聯上場英超贏韋斯咸，排出4-2-3-1陣式表現突出，但歐聯作客RB萊比錫就改踢3-4-1-2，結果就輸波出局。

統計顯示，曼聯今季歐聯同英超合共16場賽事，有11場係用4-2-3-1陣式，有3場踢4-3-3以及2場3-4-1-2，而轉變最多嘅地方就係中場，除般奴費南迪斯係必然正選之外，保羅普巴、雲迪碧克、麥湯米尼、尼曼查馬迪同費特洛迪古斯基本上係輪住用，16場歐聯同英超用咗11個唔同中場組合。蘇斯克查上季尾被批評用死11人，但今季就走去另一極端，似乎係時候已搵個中間位啦！