列斯聯主場撼韋斯咸　狂人搶攻有冇計？

今晚英超獨腳戲上演中游對決，由列斯聯主場迎戰「錘仔幫」韋斯咸。列斯聯嘅「狂人」教頭比爾沙雖然進攻大過天，但佢嘅瘋搶打法開始畀列強睇穿，難怪戰績下滑，不過韋斯咸亦有射手米查利安東尼奧因傷倦勤，攻力受削，加上雙方近期都旺半場和，不妨追多鋪。（Now 621周六凌晨4時直播）

比爾沙貴為一代宗師，受到哥迪奧拿、普捷天奴等名帥推崇備至，主因係佢對進攻足球嘅執着。今季佢麾下嘅列斯聯重返英超，唔單止全民皆攻嘅打法贏盡掌聲，更使出全場人盯人嘅瘋搶打法，固然吸睛，但最大嘅問題係當遇上一個扭幾個嘅對手，呢招就會出現骨牌效應逐層失守。由於列斯聯整體實力唔算強，因此陣中每粒「螺絲」喺體系中嘅執行能力好重要，可惜愈踢愈好嘅中堅羅賓高治上仗對車仔初段傷出，呢位德國後衞擅於從後場開始策動進攻，冇咗佢打擊甚大，賽後「狂人」都話球隊將個波帶過半場都好困難，可見一斑。

列斯聯近3仗只得1勝1和1負，僅入2粒，全部開半場和，進攻明顯唔似季初咁暢順。

韋斯咸射手缺陣更保守

雖然8哥韋斯咸排名較高，但其實只領先第14位嘅列斯聯3分咁大把，而且經過早前3連勝後，上仗領先之下畀曼聯反勝，確係被打窒道氣，最慘係射手米查利安東尼奧同耶莫蘭高均因傷缺陣，前者今季已入3粒，冇咗呢架「坦克車」真係差好遠。耶莫蘭高亦係變陣重要棋子，主帥莫耶斯又咁保守，作客一定唔敢亂攻，加上佢哋近5仗亦4度開半場和，既然咁旺值得再追。