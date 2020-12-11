曼聯大平賣　標價5000萬鎊出售普巴

英國傳媒報道，曼聯在歐聯出局後，管理層決定明年1月出售法國中場保羅普巴，而且係大平賣，轉會費標價5000萬鎊(約5.1億港元)，遠低於買入價8900萬鎊。

英國《每日郵報》及《太陽報》在歐聯生死戰火併RB萊比錫前夕，普巴經理人拉奧拿突然發聲，表示普巴嘅曼聯生涯已經結束，仲話普巴喺球隊唔開心，此言論嚴重影響球隊士氣，最終曼聯在該場大戰輸2比3，歐聯出局，紅魔管理層終於發現，普巴才是禍亂根源，決定畀佢轉會。

報道指，普巴近年不斷搞事，2018年與前主帥摩連奴不和，當時管理層企喺普巴一方，決定解僱「寸王」，其後普巴表現回復正常，不過隔咗半季普巴又搞事，表示自己要接受「新挑戰」，想轉會皇馬，蘇斯克查對外聲稱受傷將佢調離主力陣容，不過普巴在隊中不斷放負，並享有29萬鎊周薪，球隊不斷帶來損失。

時至今日，曼聯管理層終於醒覺，當日炒摩連奴係錯誤決定，正確做法係出售普巴，今次管理層企喺蘇斯克查一方，全力支持佢領軍，但由於全球經濟環境轉差，普巴身價下跌，曼聯於是大減價，將普巴標價5000萬鎊，希望明年1月搵到買家接手。

有消息稱，祖雲達斯有意用C朗拿度交換普巴，如果真係成事，將會係一宗世紀交易。