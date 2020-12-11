曼市打吡前表忠　福仔：終身踢曼聯

曼聯剛在歐聯出局動蕩之際，周六晚在英超主場迎戰曼城，紅魔官網發文全力爭勝，英國《太陽報》亦配合文宣攻勢，刊登曼聯青訓產品拉舒福特專訪，內容絕對正面，福仔表明要終身效力曼聯，此番言論希望對提升士氣有幫助吧。

拉舒福特嘅故事大家耳熟能詳，佢自細加入曼聯青訓系統，直至今日成為球隊當家球星，福仔坦言從未想過曼聯之外嘅事，因為佢同曼聯嘅關係，比外界所知嘅更深入。

「我嘅童年所有事情都與曼聯有關，腦海裡從未想過曼聯以外嘅其他球會，我只想球隊好，我最希望嘅就係長期留喺曼聯。」

「現今嘅成績，都要歸功於曼聯在我小時候畀我嘅機會，當時家人沒有接載我去練波，而係曼聯派專人接我去訓練然後再送回家，到我11歲時畀地方我住，一直住到16、17歲，呢啲事比大家睇到嘅深刻得多。」

「人們只睇到我獲提拔上一隊嘅事，但我同曼聯嘅聯繫要比過去5年更緊密，遠比我嘅職業生涯更重要，曼聯造就我成為職業球員，給我機會，並發現我嘅足球天賦。」