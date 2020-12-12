世紀交易！曼聯用普巴做籌碼重簽C朗

有關曼聯計劃重簽C朗嘅事件，再有新發展，根據英國《每日郵報》報道，紅魔鬼打算用中場保羅普巴作為籌碼，利誘祖雲達斯放C朗成「魔」。由於祖記亦一直想簽番保羅普巴，令呢單世紀交易有望成事。

早前已經有消息指曼聯球衣心口贊助「雪佛蘭」有意幫助曼聯回購C朗，由於涉及巨額轉會費及薪酬支出，曼聯方面或有需要放走部份高薪天價球星，一直被指「高薪低能」嘅普巴，自然成為大熱門。

事實上，保羅普巴嘅經理人拉奧拿早前亦公開表示，呢位法國國腳喺曼聯過得唔開心，要求1月轉會市場重開後走人，更直言普巴嘅曼聯生涯已完結。

因此，曼聯今次趁機用保羅普巴作為籌碼，同祖記交換C朗，希望呢位35歲葡萄牙巨星重返奧脫福球場，擔任精神領袖，令球隊重拾「魔性」。

祖雲達斯2016年以8,900萬鎊將保羅普巴賣畀曼聯之後，一直對佢念念不忘，多次傳出有意回購呢位27歲中場，同埋有意放走C朗，節省50萬鎊周薪負擔，依家同曼聯各取所需，自然有望一拍即合。