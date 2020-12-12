維拉球員掛住開P　今晚對狼隊會否腳軟？

頭場狼隊對阿士東維拉，呢場要捧狼隊，事關維拉班球員唔生性，上星期賽事因疫情取消，基亞利殊同巴克里竟然去開P，咁玩得，邊有心機踢波呀。

尾場愛華頓對車路士，愛華頓近期走晒樣，近7場只贏過1場，狀態好差，車路士就唔同喇，今季擴軍後近期大爆發，聯賽連歐聯錄得8勝2和不敗，呢架車守尾門穩陣。

今日推介

過關2串1

(六)12 狼隊 對 阿士東維拉 上盤(0/-0.5)

(六)76 愛華頓 對 車路士 上盤(-0.5/-1)

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 柏雷素爾

有線661、601台

周六3:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 清水心跳

有線661、601台

周六8:30pm 英超 狼隊 Vs 阿士東維拉

Now621

周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 西布朗

Now621

周六11:15pm 西甲 基達菲 Vs 西維爾

Now632

周日1:30am 英超 曼聯 Vs 曼城

Now621、611

周日3:45am 意甲 拉素 Vs 維羅納

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 愛華頓 Vs 車路士

Now621

周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 馬德里體育會

Now632、611

周日9:30am 美職 哥倫布機員 Vs 西雅圖海灣者

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台