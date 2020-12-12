世界足球先生3甲出爐　唔畀佢仲有咩公信力

國際足協公布2020年各項最佳球員，世界足球先生(國際足協最佳球員)三甲分別為美斯、C朗拿度同羅拔利雲度夫斯基，過去12屆(包括6屆同金球獎合併)選舉，美斯同C朗拿度包辦11屆冠軍，只有克羅地亞中場莫迪歷喺2018年打破縮命，但當上年普遍認為利物浦中堅華基爾雲迪積克可以得獎，結果獎座又係落番喺美斯手上。

波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基上季狂入55球，帶領拜仁慕尼黑橫掃歐聯、德甲同德盃成為「三冠王」，無論個人表現定係球隊表現都係最頂級，一致公認係最佳球員唯一選擇，早前金球獎宣布因新冠肺炎疫情問題停辦1年，唔少人都戥羅拔利雲度夫斯基唔抵，如果呢位波蘭神鋒今次仲拎唔到，呢個獎嘅公信力將再受質疑。

其他獎項方面，普斯卡斯獎(最佳金球)候選有孫興民(熱刺對般尼長途突破)、蘇亞雷斯(巴塞隆拿對馬略卡後腳入波)同迪阿拉斯卡達(法林明高對施亞拉倒掛金勾)。最佳門將三甲就有紐亞、奧比歷同艾利臣比加。國際足協最佳球員結果會喺12月17日公布，到時會以網上形式舉行頒獎禮。