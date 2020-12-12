亞洲盃賽區出爐　港隊2月赴菲律賓連戰5場

國際籃球協會（FIBA）公布亞洲盃外圍賽最後階段的安排，身處C組的香港隊將於明年2月前往菲律賓克拉克的「隔離泡泡」，完成剩餘的5場賽事。主教練安慶健期望港隊能在聖誕假期後復操，盡快調整狀態，並會因應FIBA的隔離和防疫安排，再行定奪出賽名單。

受到新冠肺炎疫情影響，亞洲盃外圍賽改用「隔離泡泡」形式進行，部分球隊11月底已在所屬賽區完成第2階段賽事，惟身處C組的港隊，卻因為復賽地點懸而未決未能參戰，需要在明年2月外圍賽的最後階段一口氣完成剩餘的5場賽事。

FIBA近日揭曉亞洲盃外圍賽最後階段的安排，港隊將於明年2月17日到22日前往菲律賓克拉克，與同組的新西蘭、澳洲和關島閉門展開合共5場激戰。港隊暫定17日率先迎戰關島，值得一提的是，這場「關港戰」原定今年2月舉行，惟關島政府以疫情為由拒絕港隊作客，導致比賽延期超過一年。

除了港隊所屬的C組，A組亦會在菲律賓克拉克作賽。其他3個「泡泡」賽區分別為日本東京、巴林麥納麥及卡塔爾多哈。根據賽會規定，6個組別的前2名將會直接晉級亞洲盃正賽，第3名則要進行附加賽，爭奪最後4張入場券。目前港隊以0勝1負排行C組第4，關島排行第3。

為備戰亞洲盃外圍賽，港隊10月起進行每周4課的訓練，無奈第4波疫情爆發，康文署關閉轄下體育館，港隊訓練也被迫煞停。被問到能否趕及備戰，港隊主教練安慶健表示，期望能在聖誕假期後盡快復操：「港隊早前進行了兩個月的密集式訓練，建立了良好的默契。停練期間，球員亦有自發鍛鍊體能。若然復操，有信心在短時間內重拾狀態。」

按照兩地的防疫規定，港隊抵達菲律賓及返港後，分別需要隔離14日，連同為期一周的5場賽事，港隊需要騰出一個多月的時間，部分有正職的球員恐難抽身。安sir表示會視乎FIBA的具體比賽和隔離安排，再與球員商討出賽名單。