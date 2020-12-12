曼聯絕地反擊！食粥食飯睇今鋪

周日(13日)凌晨英超爆發曼徹斯特打吡，「紅魔鬼」曼聯主場硬撼「藍月亮」曼城。曼聯剛喺歐聯分組賽出局，返主場迎戰宿敵誓打爭氣波；曼城近期表現回勇，加上射手阿古路正式傷愈復出，作客奧脫福一樣照搶攻，捧2.5球入球大最穩陣。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

曼聯喺周中歐聯最後一輪分組賽作客2比3不敵RB萊比錫，只能以小組第3轉戰歐霸盃，無疑對士氣有一定打擊，不過正如領隊蘇斯克查賽後所講，球員已經冇時間「哭波喪」，事關今場打吡戰對曼聯嚟講一樣咁重要。曼聯近4場聯賽全勝，已經升至聯賽榜第6位，落後榜首熱刺5分並少踢1場，而且曼聯比曼城排名仲要高1位，如果今場能夠一舉殺敗曼城，除可直接打擊對手爭標機會，亦有助增強自己日後嘅爭標信心，戰意十足。

曼聯上場歐聯因有防中費特洛迪古斯停賽，被逼改踢3-4-1-2陣式，可惜兩名防中麥湯米尼及尼曼查馬迪保護皮球能力一般，令進攻中場般奴費迪南斯孤掌難鳴，兩翼衞雲比沙卡及阿歷士迪尼斯亦因為唔適應而顯得進退失據，成為輸波缺口。費特洛迪古斯今場可以復出，擔當防線第一道屏障，減輕防線壓力，同時亦可釋放「般費」參與更多進攻，攻守效率有望提升。

曼城周中歐聯半力出擊，主場仍以3比0大勝馬賽，各項賽事近5場4勝1和，而且全部冇失波，表現重上正軌，最重要係阿根廷射手阿古路正式傷愈復出，後備上陣並射入1球，狀態唔錯。雖然領隊哥迪奧拿賽前表明阿古路唔會正選上陣，但應該會放喺後備席候命落場搏殺。睇番曼城近4季聯賽作客奧脫福贏咗3次，3次贏波至少入2球，遇着「紅魔鬼」今季5場主場聯賽只得1勝，完全冇地利可言，「藍月亮」一定踢得更加開放；既然曼聯近8場比賽有7場總入球開3球或以上，捧2.5球大盤最穩陣。