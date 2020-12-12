皇馬地獄賽程最後一關　施丹頂住呀

周日(13日)凌晨西甲爆發首都打吡，由衞冕嘅皇家馬德里主場硬撼1哥馬德里體育會。「銀河艦隊」隊長沙治奧拉莫斯傷愈復出，有助鞏固防守，不過馬體會防線固若金湯，造訪同市死敵必定穩中求勝，加上近年聯賽碰頭半場經常冇交收，半場和更好路。（Now 632及611周日凌晨4時直播）

兩隊喺周中歐聯為爭出線都要冇得留力，皇馬、馬體會分別向慕遜加柏及薩爾斯堡贈送兩隻光蛋，雙雙出線但難免有疲態。皇馬早前喺隊長沙治奧拉莫斯因傷缺陣下，防線亂過亂世佳人，搞到頻頻失分，近4場聯賽只得1勝1和2負，多個失波都同後衞及門將泰拔高圖爾斯「送禮」有關。好彩「沙拉」及時康復，雖然呢位34歲隊長速度不如前，但勝在經驗豐富路數多，有這支「定海神針」殿後包抄執漏，確可穩住防線軍心。

馬德里體育會依家位居榜首，全靠滴水不漏嘅防守，主帥施蒙尼近期改用352陣式，以鋼門奧比歷、中堅荷西基文尼斯為首嘅3人防線，配合佐治高基、馬高斯洛蘭迪等中場屏障，今季10場聯賽只係失咗2粒咁大把，失球之少冠絕歐洲5大聯賽，憑住呢條銅牆鐵壁，今遇同市死敵一定照打穩守突擊。

睇番雙方近7次聯賽交手，皇家馬德里取得2勝5和，其中6次半場互交白卷，睇得出大家都唔想過早失波陷於被動，喺比賽初段都穩打穩紮，半場和值得再追。