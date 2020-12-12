最後10打10！維拉戲劇性絕殺狼隊

英超周六(12日)頭場賽事，末段10人應戰嘅阿士東維拉憑安華艾加斯射入12碼，以1比0小勝狼隊。維拉今仗表現一般，全靠門將達米安馬天尼斯屢救險球，保住唔輸之下，完場前嚟個大翻身，贏波過程相當戲劇性。

12分鐘狼隊攻勢，普丹斯接應右路傳中埋門搶波，與出迎嘅達米安馬天尼斯相撞，達米安馬天尼斯搶贏，但後腦中招，幸好經治療後無大礙。維拉攻力唔強，早段攻勢未見威脅，狼隊其後發動強攻，普丹斯4分鐘內3度施射，以及丹當斯卡門前起腳，但都未能撕破維拉防線，達米安馬天尼斯救出2個險球，維拉半場唔輸全靠佢。

維拉今場攻勢雖多但唔到肉，踢到66分鐘先至出現首次攻門中目標，奧尼屈堅斯左路埋門射近柱，被門將魯爾柏迪斯奧拍出。69分鐘，狼隊法比奧施華近門得機施射，可惜攞得太盡中內柱彈出。

完場前3分鐘，杜格拉斯雷斯領紅離場，維拉10人應戰反而打破悶局，90+4，尼爾遜施美度禁區內踢跌約翰麥甘尼，球證判罰12碼，安華艾加斯主射為維拉射成1比0，其後狼隊摩天奴領紅被逐，球證全場出示2紅11黃，最終維拉1比0小勝而回。