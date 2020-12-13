擊敗馬體會！皇馬地獄賽程3連勝

周日(13日)凌晨西甲「馬德里打吡」，皇家馬德里愈戰愈勇，憑卡斯米路入波，加上對手擺烏龍，主場以2比0擊敗馬德里體育會，兼打破呢支同市死敵今季聯賽不敗之身。皇馬地獄賽程3戰全勝，教練施丹帥位又穩陣番。

皇馬今場佔盡上風，全場有11次射門，比對手多1倍，包括莫迪歷勁射斜出，賓施馬起腳射門中柱。不過，皇馬都係先開紀錄一方，中場卡斯米路接應角球頂入，當時只係開波15分鐘。皇馬領先之後，繼續控制大局，令到馬體會上半場1次射門機會都冇。

下半場一開波，馬體會教練施蒙尼立即作出3個換人調動，但都係無補於事，更於63分鐘再失1球。當時皇馬右閘丹尼爾卡華積離門25碼勁射中柱後，皮球再彈中門將奧比歷入網，搞到呢位斯洛文尼亞國腳無端端擺烏龍。馬體會輸波之後，今季西甲再冇不敗球隊。

皇馬早前一度連續3場西甲不勝，盛傳教練施丹會被炒，但球隊之後大發神威，擊敗2支聯賽勁敵西維爾、馬體會，同埋力挫慕遜加柏，晉身歐聯16強，施丹依家終於可以放下心頭大石。