熱刺作客般尼　雙箭頭有咩新搞作？

星期日又有英超，如果冇心水，追實熱刺啦，呢排最犀利係佢哋喇，今晚水晶宮對熱刺，哈利卡尼同孫興民夾到不得了，你交畀我，我交畀你，真係冇乜邊隊擋得住。

水晶宮上場有番韋費特沙夏，即刻贏波，不過沙夏得一條友，哈利卡尼同老孫就有兩個，點計都係熱刺贏啦。

英超尾場仲有阿仙奴對般尼，阿仙奴呢隊波真係搞笑，歐霸盃全勝，英超就係咁輸，依家排15位，今場對般尼，咪以為阿仙奴實贏，佢哋近3次交手都係半場和，照跟就得喇。

今日推介

過關2串1

(日)38 水晶宮 對 熱刺 上盤(-0.5/-1)

(日)57 阿仙奴 對 般尼 半場和

賠率：4.5倍

焦點賽事直播表

周日6:00pm 亞冠 蔚山現代 Vs 神戶勝利船

Now 672、有線653、613台

周日7:30pm 意甲 卡利亞里 Vs 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日8:00pm 英超 修咸頓 Vs 錫菲聯

Now621

周日9:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 伊巴

Now632

周日10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 森多利亞

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日10:15pm 英超 水晶宮 Vs 熱刺

Now621

周日11:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 維拉利爾

Now 632

周一0:30am 英超 富咸 Vs 利物浦

Now621、611

周一1:00am 意甲 熱拿亞 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台、662、602

周一3:15am 英超 阿仙奴 Vs 般尼

Now621

周一3:15am 英超 李斯特城 Vs 白禮頓

Now622

周一3:45am 意甲 AC米蘭 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一4:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 利雲特

Now632