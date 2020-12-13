出局邊緣連追5局　奧蘇不停換Tip被沙比寸

「火箭」奧蘇里雲上演大逆轉闖個人第55個排名賽決賽！這位6屆世界冠軍周六在蘇格蘭桌球公開賽一度落後1比4的情況下反勝中國的李行，將與「小丑」沙比爭逐冠軍。

今個賽事發揮超水準的李行，本來很有機會可以為日前出局的丁俊暉復仇，面對奧蘇里雲開局已搶得主動，即仗火箭在第三局起迫打出一cue123度，這是奧蘇生涯的第1073cue破百，但李行一度將比數拉開至4比1；值得一提的是今次比賽奧蘇不時換Tip(球桿頂的cue頭)，今場比賽都再次更換，已是本周第四次，直至第6局奧蘇里雲「瞓醒」發力，先打出一cue84度清枱拉近局數，再轟87、93及59度，一口氣連追5局終以總局數6比4反勝，闖入冠軍戰，將與沙比重演今屆世錦賽四強對決。「我唔知自己點解會贏，坦白講真是很驚訝，不過能夠入到決賽總是覺得高興。」

相比奧蘇的晉級之路，沙比在四強戰則贏得輕鬆，以6比1大勝鍾斯；不過，沙比賽後則認為奧蘇不應該將自己表現不好而埋怨cue頭：「每次睇奧蘇比賽都很有趣，每次他打唔入，總是要換Tip。」冠軍戰將是他們生涯第31次碰頭，沙比對奧蘇的往績是10勝19負1和。

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