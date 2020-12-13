英超搶分戰　利物浦回勇極速劫富

紅軍搶韁殺無赦！英超盟主利物浦今晚作客護級分子富咸，「紅軍」早前經歷傷兵大災難後，球員似乎已經開始適應新陣形，一眾臨危受命嘅小將都有出色表現，令球隊已回復班霸本色。主隊富咸雖偶有佳作，但面對火力強大嘅勁旅，防線仍然形同紙紮，經常早段失球陷入苦戰，今場捧利物浦半場客勝。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

利物浦傷兵眾多，包括球隊正選華基爾雲迪積克、祖高美斯同堤亞高艾簡達拿，不過「紅軍」經過適應期後漸趨穩定，上星期就喺主場以4比0大勝狼隊，門將基利靴、右閘尼高威廉斯及中場居迪斯鍾斯等小將，只要有機會上陣都能夠交出好表現，可見利物浦板櫈深度相當充足。賽前消息仲話中場阿歷士張伯倫同門將艾利臣比加都有機會復出，實力如虎添翼。

事實上，即使荷蘭中堅華基爾雲迪積克受傷，利物浦近6場英超亦只失4球，防守能力未見受到削弱，而且球隊入球力量相當充裕，近4場聯賽都能夠先開紀錄，上場歐聯作客米迪蘭特，早已鎖定首名出線嘅「紅軍」以1比1賽和對手，穆罕默德沙拿開賽僅55秒即閃電入波，狀態大勇。

另邊廂，富咸今季5場聯賽主場4度落敗，除咗擊敗弱旅西布朗一仗，其餘4仗均被攻入至少2球，而且4場都係喺上半場落後，早段防守集中力有極大問題，對住火力冠絕英超嘅利物浦，隨時連半場都頂唔住。 工廠仔

富咸今季5場聯賽主場半場成績

負 80%