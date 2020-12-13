F1　韋斯塔本爭口氣　紅牛煞科戰完勝平治

一級方程式賽車（F1）周日（13日）於阿布扎比煞科，今站復出的平治「黑帝」咸美頓被紅牛車手韋斯塔本搶去風頭，後者頭由帶到尾，最終拋離第2及第3的保達斯和咸美頓至少15秒，完美贏得冠軍。不過他收獲26分後，在車手榜仍不足以追上第2的平治的保達斯（223分），今季最終排名第3。至於早前已鎖定賽季總冠軍的咸美頓今站得第3名，今季以347分完成，平治車隊則以573分贏得今季總冠軍，紅牛及麥拿倫分別得亞軍及季軍。

上周因確診新冠肺炎而缺席巴林站的7屆世界冠軍咸美頓趕及於今站復出，不過他在練習賽僅排第3，賽後他坦承身體仍然有不適，「我的狀態不是100％，肺部有些反應，另外近日都很累，無論我睡多少，體力都回復不來。」相反，紅牛車手韋斯塔本今站狀態大勇，今季首次拿到杆位的他全場領先，第2、3位的保達斯及咸美頓一直未能追上。上站贏得生涯首個分站冠軍的佩雷斯於第10圈因為戰車出現故障突然停下，在煞科戰未能完成賽事。安全車其後出動，但絲毫沒有影響3甲位置。

韋斯塔本早於第14圈已造出全場最快圈速，第27圈兩位平治車手均表示「輪胎撐不到最後」，果然二人車速開始減慢，韋斯塔本順勢再拉開優勢，最後毫無懸念贏得本站冠軍，完成時間為1小時36分28秒645，拋離第2的保達斯達15秒976。平治2014年起在阿布扎比站獲得全勝，韋斯塔本成功打破壟斷，帶領紅牛繼2013年再次在此站踏上最高頒獎台。平治咸美頓及保達斯包辦總冠軍及亞軍，協助車隊稱霸F1，賽後二人在場上駕車畫圈慶祝。

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