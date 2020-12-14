紅牌+烏龍波！阿仙奴遭遇近61年最大恥辱

周一(14日)英超連環爆冷，榜首雙雄熱刺、利物浦一齊作客和波失分之外，阿仙奴更加主場以0比1不敵護級份子般尼，爆出6.4倍客W。

兵工廠今場有中場格列沙加動粗食紅牌，加上隊長奧巴美揚擺烏龍，輸得非常肉酸，呢支老牌勁旅喺英超已3連敗，跌至第15位，更加係自1959年以來，首次喺頂級聯賽主場4連敗，簡直係奇恥大辱。

阿仙奴之前14次對般尼，取得12勝2和，以為今場好易食，但鋒線球員把握力差，28分鐘拿卡錫迪近門起腳，被般尼門將尼克普比撲出，其後加比爾馬加希斯迎頂角球亦斜出，奧巴美揚頭頂腳踢都無功而還。

踢到56分鐘，兵工廠防中格列沙加侵犯對手杜韋麥尼爾，先係被球證出示黃牌，但呢位瑞士國腳仍然忿忿不平，再出手掐住杜韋麥尼爾條頸，球證睇完VAR後，向佢出示紅牌趕出場，亦係阿迪達執教兵工廠之後，第6張紅牌，多於同期其他對手。

阿仙奴踢少1人之下，73分鐘仲有射手奧巴美揚愈幫愈忙，將般尼中場艾殊利韋斯活特開出嘅角球，頂入自己龍門，導致球隊自1974年以來首次主場輸畀般尼。

阿仙奴近5場英超只有1和4負，已跌至第15位，甚至有降班危機，領隊阿迪達隨時可能被炒。