世界第2！陳浩源：那次撞車令我人生更精彩

羽毛球多年來一直是奧運項目，連為人津津樂道的「林李大戰」，亦早已在這個大舞台上演過3次。隨着東京殘奧運宣布新增羽毛球項目，35歲的陳浩源（Daniel）終於有新的目標去追。作為香港首位及唯一的輪椅羽毛球運動員，他曾經長期孤軍作戰，現在這份孤獨感已成為他的推動力，「既然香港只得我一個輪椅運動員，那麼這就是我的使命。」

圖、文：余樂詩、李浚湣

訪問當天早上的圓洲角體育館仍未關閉，除了香港殘疾羽毛球隊在訓練，還有很多市民打球，大家臉上都掛着久違了的笑容。陳浩源駕着輪椅，咻的一聲到後場拉弓擊球，再衝到網前俯身挑球，來回幾十次也不覺累。「疫情唯一好的地方是令我對羽毛球產生新鮮感，更加『餓波』。」即使是世界第2，Daniel亦沒有放慢腳步，努力重拾比賽節奏。怎料，第4波疫情殺到，一盆冷水淋到他的頭上，面對體院第3度封院、體育館再次關門，正積極備戰東京殘奧的他又要克服新的關卡。「之前封場試過3至4星期沒有打球，已經足以令感覺變得陌生，因為日常生活中我不是輪椅使用者，一個月之後再回到輪椅上，感覺很陌生。」輪椅對於平常使用義肢走路的Daniel來說，是比賽場上的「戰友」。

走進球場就能抬起頭

陳浩源23歲時因為一次車禍失去了左腳，自此這個6呎青年走進一個截然不同的世界。「躺在醫院的時候，很多人怕我做傻事，提議過我玩輪椅羽毛球。到10個月後出院，我就參加了興趣班，想不到一拍即合！」受傷後他的信心大受打擊，重回熟悉的地方，終於令他走出陰霾，一年內更成為香港第一個輪椅羽毛球運動員，「我是香港冠軍、香港代表隊，但走到街上，在其他人眼中，我是一個傷殘人士、一個走路一拐一拐的人，感覺絕對不好受。曾經有一段長時間，我只有走進羽毛球場，才能抬起頭來，是羽毛球慢慢改變了我。」這項運動要用輪椅代替雙腳，難度固然高，但他說最大的「障礙」，竟是以前打球的經驗：「我是世界上少數出事前都有打羽毛球的輪椅羽毛球運動員，我10歲就開始打，23歲才出事，腦海裏仍然有好多年打羽毛球的記憶，球飛過來，第一時間會想用腳走位，花了很長時間才能洗走這段記憶。」

不過他很感恩車禍之後，兜了一圈，終於達成兒時夢想加入香港代表隊，「有時我都覺得那次撞車是撞對了，我不知道人生變得更好還是更壞，但一定是更精彩。」現在他已經能自如地控制戰車，做到「人車合一」，運動員生涯更愈演愈精彩，11年來贏過至少60面獎牌。近4屆世錦賽他都有份踏上頒獎台，雅加達殘疾人亞運亦勇奪銀牌，W2H級世界排名不經不覺來到第2位。假如他只是普通的「打工仔」，香港就少了一個體壇精英。Daniel的傑出成就亦獲肯定，去年他獲選為十大傑青，今年亦擔任國際羽聯誠信大使，提倡公平競技、誠實作賽，「這些都令我有種使命感，更想推動殘疾人羽毛球。」

為1%機會做100%準備

東京奧運延期一年後，屆時Daniel將以36歲之齡出賽，他承認，贏牌機會或會受影響：「如果今年打，我都幾有信心可以拿到一面獎牌，因為水平都保持得頗穩定，甚麼顏色就不知道。多一年時間，年輕球手帶來的挑戰就會更大，18到19歲，他們可以有翻天覆地的變化；但35到36歲，要維持原本水平已經好難。」不過他仍然相當期待人生第一個奧運會，他透露近月已將訓練重心落在技術方面，另外亦會研究新戰術，「就算只得1%機會有得打奧運，我都要做足100%準備，機會來到我就要把握到。」

陳浩源Profile

出生日期：1985年1月17日（35歲）

項目：輪椅羽毛球

現時排名：WH2組男單世界第2 （個人最高排名）

曾獲獎項：

2013、2015及2017年 世界錦標賽 銅牌

2013、2015及2019年 香港殘奧會全年最佳男運動員獎

2015年 香港傑出運動員獎

2018年 雅加達亞殘運 銀牌

2019年 世界錦標賽 銀牌

曾挫南韓神將殘奧金牌不是夢

陳浩源目前世界排名第2，僅次於41歲南韓名將Kim Jung Jun（小圖），一個被稱為「神」的男人。自2017年轉全職後，Daniel和「神」的距離拉近不少，近年二人更壟斷球壇，幾乎所有大型賽事的決賽都是他們之爭，就如輪椅界的林丹和李宗偉。11年輪椅羽毛球運動員生涯之中，陳浩源最難忘2018年一次對決：「這位南韓選手2012年出道以來一場波都未輸過，大家都封他為輪椅羽毛球界的『神』，而我就是『最接近神的男人』。2018年雅加達亞殘運決賽，我輸給他得銀牌，但在年底的澳洲賽，我終於打敗他！原來只要我肯努力，我也能和『神』平起平坐，甚至超越他！」那場之後，奧運金牌不再是夢想，而是他的新目標。

說到來年出戰奧運，陳浩源直言難免有點擔心年齡問題，但一想到南韓勁敵肯定不會放棄這個機會，他也立定決心要以最佳狀態迎戰，「他說過要打到50歲，但我應該40歲前就會退下來，所以我會視今屆奧運為自己的最後一次，努力撐多一年吧！」

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