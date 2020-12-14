歐聯16強今晚7點抽籤！等睇夢幻對決

今屆歐聯16強淘汰賽，將於周一(14日)晚喺瑞士進行抽籤儀式。喺分組賽次名出線嘅巴塞隆拿，好大機會再遇衞冕雄師拜仁慕尼黑，上屆8強碰頭「地上最強」就慘遭對手血洗2比8，其餘潛在對手亦有巴黎聖日耳門、利物浦及曼城等硬嘢，巴塞想再進一級真係自求多福！（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周一晚7時直播）

抽籤儀式今晚喺歐洲足協瑞士總部尼翁舉行，按規則16支出線球隊中，8支分組賽首名球隊列為種子隊，將同另外8支以次名晉級嘅非種子隊捉對廝殺，而喺分組賽曾經同組以及同國家嘅球隊，係唔會喺16強相遇。

巴塞今屆分組賽頭5場贏晒提早出線，尾輪只要打和祖雲達斯就鎖定首名，點知主場竟慘吞3蛋，最終跌落次名。佢哋喺16強唔會再鬥同組嘅祖記，及唯一首名晉級嘅同國球會皇馬，但環顧其餘6支首名勁旅，無論係拜仁、利物浦、曼城、車路士、多蒙特定巴黎聖日耳門，隊隊都硬到爆。

之前有分析指，巴塞抽中拜仁嘅機會達22.12%，近日又有數學計算方式計出，兩軍相遇嘅比率亦達22.235%，相比起撞正多蒙特（21.551%）、聖日耳門（14.345%）或車仔（14.155%）為高。「地上最強」今季改由朗奴高文領軍後，球會問題多多，頭10輪聯賽只得14分，係隊史中倒數第10差，原本歐聯踢得好哋哋，但尾輪慘敗畀祖記淪落次名，搞到今時今日田地。

巴塞喺上屆8強嘅1場過淘汰賽慘敗畀拜仁2比8，成為隊史奇恥大辱，況且拜仁今季未見走樣，若然又撞正呢支大熱門真係打定輸數。相反其死敵皇馬，卻甚有機會抽中牌面較弱嘅德甲RB萊比錫（30.4471%），而英超3雄利物浦、車路士及曼城抽中對慕遜加柏嘅機會，分別為18.38%、18.62%及18.04%，係佢哋可能性中最高嘅一隊，睇吓邊隊會抽中呢支德甲老牌球隊。

歐聯16強首回合將於香港時間明年2月17、18、24及25日凌晨開打，次回合則喺3月10、11、17及18日凌晨舉行。