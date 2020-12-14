要同時間鬥快！費達拿出戰澳網成疑

瑞士天王費達拿出戰明年澳網存有隱憂，即使已經完成膝蓋手術，但恢復進度不似預期，意味着費天王可能隨時缺席新一季的首個大滿貫爭逐。

自從今年1月在墨爾本公園不敵祖高域，在澳網4強出局之後，費達拿已經沒有在賽場上露面，加上全球疫情嚴重，並宣布放棄今年賽事。日前他出席瑞士體壇頒獎禮後表示：「我相信在10月應該可以恢復100％，但不是今天，所以面對澳網要分秒必爭，比賽改到2月8日，當然最好可以給我多一點時間。」雖然他今年參賽不多，但在頒獎禮上榮膺瑞士70年來最偉大的男運動員。

費達拿今年已先後進行了兩次膝蓋手術，這位澳網6屆盟主明年8月就40歲：「我很喜歡澳洲，但對我的膝蓋真是有點緊，我未知下一步會怎樣，這三個星期應該可以有點幫助，而夏季主要有三個目標就是溫布頓、東京奧運及美網。」爭取個人奧運金牌一直都是費天王最渴望，但隨着傷患積累及年齡遞增，要達到這個夢想變得更難。

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