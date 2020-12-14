歐聯16強抽籤　巴塞撞巴黎聖日耳門

歐洲足協於瑞士總部尼翁，舉行歐聯16強抽籤儀式，跌落次名嘅巴塞隆拿抽中巴黎聖日耳門，美斯喺巴塞嘅最後探戈，要同師弟仔尼馬爭入8強。

巴塞今季改由朗奴高文領軍，原本喺分組賽G組頭5場贏晒兼提早出線，於尾輪只要打和祖雲達斯就可鎖定首名，點知竟慘吞3蛋，搞到跌落次名，雖然避過上屆8強慘敗2比8嘅拜仁慕尼黑，但對PSG一樣難哽，雙方對賽11次各贏3次，打和5次。

至於英超3強，曼城抽中慕遜加柏、車路士鬥馬德里體育會、利物浦就撞RB萊比錫，當中以紅軍最難踢，RB萊比錫喺分組賽最後一場，以3比2擊敗曼聯進身淘汰賽，呢支德甲新貴絕對唔簡單。上屆冠軍拜仁慕尼黑同拉素爭入8強，至於皇家馬德里就會鬥冒起嘅阿特蘭大，隨時兩回合都係入球騷。

由C朗帶領嘅祖雲達斯就會返葡萄牙，16強對手係波圖。祖記之前5鬥波圖獲4勝1和壓倒性成績，C朗又有機會刷數據。

歐聯16強首回合將於香港時間明年2月17日、18日、24及25日凌晨開打，次回合則喺3月10日、11日、17日及18日凌晨舉行。

慕遜加柏（德國）Vs 曼城（英格蘭）

拉素（意大利）Vs 拜仁慕尼黑（德國）

馬德里體育會（西班牙）Vs 車路士（英格蘭）

RB萊比錫（德國）Vs 利物浦（英格蘭）

波圖（葡萄牙）Vs 祖雲達斯（意大利）

巴塞隆拿（西班牙）Vs巴黎聖日耳門（法國）

西維爾（西班牙）Vs多蒙特（德國）

阿特蘭大（意大利）Vs皇家馬德里（西班牙）