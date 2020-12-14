曼聯行衰運　歐霸32強抽中皇家蘇斯達

歐霸32強抽籤，英超4雄命運各異，曼聯同阿仙奴齊齊行衰運，相反熱刺及李斯特城抽好籤。紅魔鬼抽中今季異軍突起嘅西甲一哥皇家蘇斯達，蘇斯達陣中有前曼城中場大衞施華領軍，對曼聯瞭如指掌。

今屆歐霸高手雲集，現時喺5大聯賽排榜首嘅球隊全部喺晒度，包括英超熱刺、西甲皇家蘇斯達、意甲AC米蘭、德甲利華古遜及法甲里爾，隊隊都狀態火熱。

除咗曼聯抽中蘇斯達，阿仙奴要鬥賓菲加絕對唔易過關，英超1哥熱刺抽中禾夫斯貝加，理應可以順利過關，李斯特城就遇布拉格斯拉維亞，預料亦唔算難打。

歐霸盃32強兩回合賽事將喺香港時間明年2月19日及26日上演。

禾夫斯貝加（奧地利） Vs 熱刺（英格蘭）

基輔戴拿模（烏克蘭） Vs 布魯日（比利時）

皇家蘇斯達（西班牙） Vs 曼聯（英格蘭）

賓菲加（葡萄牙） Vs 阿仙奴（英格蘭）

貝爾格萊德紅星（塞爾維亞） Vs AC米蘭（意大利）

安特衛普（比利時） Vs 格拉斯哥流浪（蘇格蘭）

布拉格斯拉維亞（捷克） Vs 李斯特城（英格蘭）

薩爾斯堡（奧地利） Vs 維拉利爾（西班牙）

布拉加（葡萄牙） Vs 羅馬（意大利）

卡斯洛達（俄羅斯） Vs 薩格勒布戴拿模（克羅地亞）

年青人（瑞士） Vs 利華古遜（德國）

莫迪（挪威） Vs 賀芬咸（德國）

CF格蘭納達（西班牙） Vs 拿玻里（意大利）

特拉維夫馬卡比（以色列） Vs 薩克達（烏克蘭）

里爾（法國） Vs 阿積士（荷蘭）

奧林比亞高斯（希臘） Vs 燕豪芬（荷蘭）

註：前者首回合主場