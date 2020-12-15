【有片】施治復出第1腳出事　回歸戰變鬧劇

宣布收山超過1年半嘅捷克門神施治，周二(15日)凌晨喺車路士U23比賽正式復出，不過38歲嘅佢似乎已經坐慣總監嘅冷氣房，回歸球場第1腳就即刻出事累失波，另一位前英超冠軍真禾特今場亦「蝦細路」食紅牌，車路士U23雖然最終贏波，都就變成鬧劇一場。

雖然有艾度亞文迪同阿列沙巴拿加兩位貴價門神在陣，但38歲嘅施治早前仍決定復出註冊做球員，以備不時之需，周二車路士U23對熱刺U23，就係施治年半後首度回歸球場比賽。開波1分鐘，施治第1腳波就喺後場猜波踢咗出底線，熱刺U23開出角球更閃電入波先開紀錄，而施治15分鐘之後再失多球，佢嘅出迎判斷同樣出現問題。

車路士之後連追2球，但到73分鐘又到另一老將出事，曾為李斯特城贏英超冠軍嘅「飲水哥」真禾特，被對手16歲球員迪維尼雙腳飛鏟後，竟然惱羞成怒從後掃跌對方報復，隨即引爆雙方球員大混戰，球員互相推撞場面混亂，施治亦幫手勸開各人，最終真禾特同迪維尼齊齊被逐出場。車路士U23補時階段絕殺反勝，但對施治嚟講似乎都唔係滿意嘅復出戰。